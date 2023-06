Le “family” di Murgia e Victoria Cabello, queer della porta accanto

È un romanzo italiano. Piccolo mondo queer. Michela Murgia, gravemente malata, compra casa da lasciare agli amici queer: sposi nell’anima. Neanche il tempo del trasloco e siamo già al queer della porta accanto. Passano pochi giorni e Victoria Cabello racconta di aver ammortizzato la scapolaggine grazie a una rete di affetti. L’attrice e conduttrice italo-britannica dichiara anche lei di essere “zitella” ma di tenere – come la Murgia – “famiglia queer”. La chiama in inglese, “queer family”. Che in italiano potrebbe tradursi con “strana famiglia”. Forse una Famiglia Addams più colorata, chissà. Perché in effetti non si è ben capito a cosa si riferiscano scrittrice e showgirl: se a tanti fidanzati e fidanzate o più probabilmente ad amici e tavoli pieni di vino. A una specie di sissizio greco o magari a quella che a Firenze chiamano “banda” e a Bologna “ballotta”. In buona sostanza, a nulla più che una comitiva di simpatici vitelloni. Perché, per come la raccontano loro, questi delle queer family all’italiana sembrano quarantenni senza moglie e marito. Ma col piglio da nuovi liceali. Semplici amici. E – aggiunge Murgia – che non bisogna pensare al sesso, all’identità di genere e così via. Nelle queer family italiane – giocoforza zetatielline – si è molto uniti e affettuosi, punto. Nessun’altra definizione. A parte l’ostinazione di dare all’amicizia – magari al bere e farsi le canne insieme – quel nome che si è sempre schifato. Ma che in quanto italiani strapaesani mammoni – ancorché zetatiellini – ci resta addosso come un prurito: famiglia.

