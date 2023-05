Pagare per la propria identità. L'impero economico del queer che va abbattuto

Caro Giuliano, hai ragione: il “cambio di sesso” sta diventando una questione ordinaria, il transgender è “fra noi” e non si può più esitare a prenderne atto. Vorrei prendere parte alla discussione che hai sollecitato. Citando Heidegger, secondo il quale ogni epoca ha una cosa da pensare – e una soltanto – la filosofa Luce Irigaray ha affermato che “la differenza sessuale, probabilmente, è quella del nostro tempo”, ma questi esiti non li aveva previsti. Negli anni Ottanta, quando scriveva, i trans erano pochissimi sfortunati uomini – le donne erano mosche bianche – che soffrivano per il loro corpo maschile e si sottoponevano a strazianti trattamenti ormonali e chirurgici per adattare le proprie sembianze alla percezione di sé: la nostra legge 164/82 (relatrice la Dc Maria Pia Garavaglia) fu tra le prime a regolare il “cambio di sesso”. Conferma Robert Wintemute, professore di Diritto al King’s College di Londra e attivista gay che partecipò alla stesura dei “Princìpi di Yogyakarta”, decalogo che ha ispirato leggi e politiche trans nei decenni successivi: allora i transessuali erano questo, uomini che si sarebbero sottoposti alla chirurgia per il cambio di sesso. “Nessuno pensava a maschi con i genitali intatti che avrebbero voluto accedere agli spazi delle donne”.

