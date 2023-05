Il corpo dei bambini, concepiti e postati online

Concepiti e postati. I neonati non hanno il tempo di un vagito che dall’ecografia fanno già gli instagrammer. Una ricerca condotta dalla Società italiana di pediatria con omologhi istituti europei, pubblicata sul Journal of Pediatrics, rivela che il 14 per cento delle madri condivide sui social ecografie col pancione; a un anno le foto del bambino sono già 300; “Entro il secondo compleanno” – spiega Pietro Ferrara, responsabile del gruppo sui diritti del bambino della Sip – “il 70 per cento dei genitori ha raccontato al web i progressi del figlio”. A 5 anni molti bambini compaiono in migliaia di foto su Internet.

