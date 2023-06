A Napoli va forte lo shopping dai mega yacht, ora esclusi però dal porto di Mergellina

Da Jeff Bezos agli oligarchi russi, magnati da ogni parte del mondo si recano nel golfo partenopeo in cerca di affari. La capitaneria ha però vietato loro l’ormeggio per problemi di sicurezza e l’alternativa rischia di non piacere ai miliardari

Vedi Napoli e poi compra, ma a bordo di una nave. È ciò che stanno facendo negli ultimi anni magnati da ogni parte del mondo attraccati, fino a questa stagione, nel porto turistico di Mergellina con i loro mega yacht. Acquisizioni di asset societari, di prestigiosi beni immobili tra la città, le isole e la costiera, di quote di alberghi, e fra una trattativa e l’altra shopping di lusso presso le gioiellerie più esclusive. La loro discrezione consente solo di rado l’approdo al pubblico di queste notizie, accaduto adesso per il mancato approdo del Symphony, l’imbarcazione dell’ultramiliardario francese Bernard Arnault patron della Lvmh, per effetto di una ordinanza della capitaneria di porto che lo ha vietato per ragioni di sicurezza, scatenando reazioni del mondo politico e imprenditoriale, prima fra tutti l’Unione industriali di Napoli. È così che si viene a sapere – la fonte è certa ma resta anonima – della febbrile e riservatissima attività commerciale che nella bella stagione e ispirati dal Vesuvio gli straricchi vanno conducendo sulle acque del Golfo. Non mettono piede negli alberghi a cinque stelle del lungomare, dove la privacy e la sicurezza non sarebbero ugualmente garantite: restano sulle navi dove riuniscono cda, siglano accordi, opzionano proprietà. “Spesso solo noi e la Digos”, spiega chi è addentro al porto di Mergellina, “conosciamo chi sono gli ospiti all’ormeggio”. Ce n’è di tutti i tipi: da Jeff Bezos agli oligarchi russi alle star dello spettacolo come Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez e Johnny Depp. Se gli oligarchi russi hanno puntato sull’isola d’Ischia, acquistando ville importanti, gli sceicchi del Qatar sono stati a Napoli per valutare altri tipi di investimento non escluso il calcio.