La nautica come modello per il futuro

Tra i superyacht superiori ai 24 metri di lunghezza circa uno su due di quelli attualmente ordinati nel mondo è italiano: 407 esemplari su 821 a livello globale, il 49,6 per cento. Seguono a distanza Turchia e Paesi Bassi con 76 e 74 ordini. E’ un risultato record per la nautica di lusso made in Italy, il migliore dal 2009 secondo il Global Order Book che monitora il mercato, presentato al Cannes Yachting Festival, la rassegna di riferimento per i belli e famosi. Al primo posto nel mondo c’è Azimut-Benetti, e altri sei marchi italiani figurano tra i maggiori 17 a livello globale. Il settore sta andando verso un aumento della produzione del 70 per cento, e anche tenendo conto del 2020 afflitto dal Covid si tratta di un risultato eccellente poiché produrre e vendere uno yacht oceanico non è come vendere un’auto. Azimut, con 1,2 miliardi di commesse, ha già quattro cantieri in Italia (il maggiore a Livorno) e in Brasile.

