Il prete, il medico e Mastroianni. Il mito ripetitivo del maschio incinto

Ripetitiva com’è l’umanità nelle sue fantasie, non c’è nulla di così insolito che non possa far lampeggiare nel buio della mente il bengala di un déjà-vu, o – come in questo caso – un tric-trac pirotecnico di déjà-vu concatenati. Quando sul mio iPhone, nella primavera dell’anno scorso, fece capolino l’emoji inclusivo dell’uomo incinto, sapevo di aver già visto da qualche parte quell’immagine, ma non ricordavo dove. Senz’altro l’avevo avvistata su una copertina dell’Espresso del maggio 2021 disegnata da Fumettibrutti in cui una sagoma barbuta si reggeva tra le mani, sotto le cicatrici di una doppia mastectomia, un pancione con la scritta “La diversità è ricchezza”. D’accordo, ma prima? Dove mi ci ero imbattuto? Ma certo, doveva essere in quella commedia del 1994 con Arnold Schwarzenegger, “Junior”, in cui lui si impiantava un ovulo fecondato per testare l’efficacia di un farmaco sperimentale. Eureka! Eppure gli scoppi luminosi dei déjà-vu non accennavano a fermarsi.

