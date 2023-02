Il terremoto in Turchia dimostra che sappiamo vincere l'egoismo per salvare i nostri simili

L’unica cosa che forse si può dire sul terremoto in Turchia è che il biologo E. O. Wilson non ha tutti i torti quando afferma che gli egoisti possono vincere con gli altruisti ma i gruppi altruisti vincono sempre sugli egoisti. Wilson ci tiene da sempre a sottolineare un aspetto vitale della natura umana, ma spesso dimenticato, la nostra tendenza ad aiutarci, messi in opportune condizioni siamo collaborativi e non solo: facciamo miracoli. L’esperienza del terremoto è rivelatrice, le case si distruggono, collassano o si aprono e mettono in evidenza lo scheletro, l’interno, quello che era pieno diventa vuoto, il non sense della vita appare nella sua ironica drammaticità. Dei primi momenti del terremoto dell’Irpinia del novembre del 1980, che mi prese quando vivevo a Caserta, ricordo un uomo nudo che correva, era scappato da sotto la doccia, le pantofole ai piedi di tanti, le giacche del pigiama, i capelli con i bigodini. Uomini e donne che avevo sempre visto ben vestiti, profumati e in tiro ora mostravano i fianchi. Un senso di inadeguatezza immediato, la fragilità comune messa sotto agli occhi di tutti. Un altro aspetto della nostra natura che tendiamo a sottovalutare, presi come siamo dall’ansia di perfezione e prestazione. Ricordo anche la notte, buia ma piena di gente.

