I terremoti come quello tra Turchia e Siria ci spingono a interrogarci sul male radicale

Cosa ci insegnano i terremoti? La terra che trema e si apre ha una portata apocalittica; un effetto teatrale di palcoscenico che collassa sugli attori, rivelando la finzione di ciò che recitano, un effetto infernale di viscere che ci vogliono inghiottire sottraendo senso alla nostra vita superficiale. Questo ci agghiaccia più del novero – tragico quantunque – dei morti; basta infatti una spolverata a Wikipedia per apprendere che le 11 mila (al momento in cui scrivo) vittime del sisma fra Turchia e Siria impallidiscono a fronte dei 230 mila morti per lo tsunami in Indonesia, dei 275 mila morti per il terremoto di Haiyuan, degli addirittura 830 mila morti che si stimano per il terremoto dello Sahaanxi, sempre in Cina. La stessa Turchia ha visto 240 mila morti, riferiscono fonti d’epoca non si sa quanto affidabili, col terremoto di Antiochia del 526; ad Aleppo, per il terremoto del 1138, gli storici si sono assestati sui 230 mila morti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE