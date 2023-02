Le sigarette sono il nuovo valore identitario-libertario che resiste alla repressione

Nell’èra post ideologica c’è un nuovo grande tema su cui scontrarsi: il fumo. I repubblicani, prendendo il controllo della Camera alle elezioni di metà mandato, sono riusciti a riportare sigarette, sigari e futuristici aggeggi a vapore all’interno degli uffici dei membri del Congresso. Con l’elezione di Kevin McCarthy, diventato speaker, è la prima modifica allo statuto della Camera. Ai più veterani ricorderà il periodo in cui i corridoi di Capitol Hill erano pieni di fumo, quando l’allora speaker John Bohener non nascondeva il suo grande amore per tabacco (uscito dalla politica è diventato un lobbysta, per Big Tobacco). La scelta del GoP va controcorrente alla lotta anti fumo portata avanti negli anni dai democratici; in estate l’Amministrazione Biden ha detto che avrebbe lavorato per vietare del tutto le sigarette al mentolo e ridurre drasticamente la quantità di nicotina dalle altre, in modo che creino meno dipendenza. Su FoxNews il commentatore conservatore, vicino a posizioni cospirazioniste, Tucker Carlson, è arrivato a dire che la sinistra “odia il tabacco”, e non lo fa perché gli importa la salute dei cittadini, ma perché “odiano la nicotina, ma amano il Thc. Incentivano i bambini all’uso della marijuana, ma non ti fanno usare il tabacco. Perché odiano la nicotina?

