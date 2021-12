L'ultima sigaretta: qualche nota a margine sul divieto di fumo in “Noia Zelanda”

C'è il rischio che l’ideologia sanitaria schiacci la libertà del vivere. Nel mondo dorato, prossimo venturo, della Sanità, vivremo insieme, stronger together, e finiremo per eliminare ciò che è proprio dell’uno e dell’altro

Vero che il grande e compianto Mario D’Urso la chiamava Noia Zelanda, e con questo forse aveva detto tutto. Ma questa storia della legislazione che vieta a vita il tabacco ai nati dopo il 2008, dico a vita, e ne rarifica la vendita per tutti riducendo da subito, drasticamente, il numero degli spacci, questa storia va perfino oltre la noia, che di per sé fa peccato mortale. Parrebbe una faccenda di nostalgia per generazioni che hanno liberamente scelto di farsi dipendenti dalla sigaretta o dal sigaro o dalla fastidiosa pipa. E’ di più, è un altro campanello d’allarme sulle nozioni di società e di stato.