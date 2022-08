L'Italia resta in coda alle classifiche globali per mobilità sociale. Qualche ricetta

L’amicizia è lo strumento più efficace per accorciare le distanze economiche e rimettere in moto la mobilità sociale, il cui buon funzionamento non è soltanto un problema di ordine etico e di giustizia sociale, ma una componente essenziale allo sviluppo economico di un paese. Uno studio pubblicato da Nature e ripreso dal New York Times ha dimostrato e misurato una verità che il mondo ha sempre saputo e che le storie, da “Cenerentola” al “Principe e il povero”, da “Novecento” di Bertolucci a “Una poltrona per due” di John Landis, continuano a raccontare dalla notte dei secoli: per chi è povero il metodo più semplice per migliorare la propria condizione sociale è costruirsi amicizie o amori nel mondo dei ricchi. Lo studio, guidato dall’economista Raj Chetty dell’Università di Harvard e intitolato “Social capital 1: measurement and associations with economic mobility”, ha analizzato 21 miliardi di amicizie su Facebook tra americani dai 25 ai 44 anni sulla base dei loro codici postali, cioè delle zone di nascita e residenza. La conclusione è che i ragazzi e le ragazze povere cresciute in aree dove la connessione sociale è più alta, e cioè dove c’è probabilità di fare amicizie con i coetanei ricchi, da adulti avranno un reddito mediamente più alto del 20 per cento di chi questa possibilità non l’ha avuta perché è cresciuto in zone più segretate. E’ evidente che questa probabilità si fonda sull’infanzia, quindi in gran parte sulla possibilità di crescere insieme a scuola.

