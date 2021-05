La giustizia sociale spiegata a Letta

Caro Pd, un partito progressista ed europeista non può abbracciare il socialismo strampalato di Sanders e Ocasio-Cortez. Uno sviluppo giusto della società non si costruisce colpendo la creazione di ricchezza

La giustizia sociale, verrebbe da dire a Enrico Letta, che promuove un ritorno del Pd e dei progressisti ai sani, vecchi princìpi della redistribuzione messi in ombra dal capitalismo globalizzato e mercatista degli ultimi decenni, non si realizza perseguendola. Fosse così semplice, avrebbero funzionato perfettamente i mezzi della pianificazione economica, del dirigismo di stato, del peronismo selvaggio: erano mezzi orientati alla produzione di giustizia sociale, in teoria.