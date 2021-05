Lo scontro ideologico sulla tassa di Letta

Ciò che conta dell’imposta di successione proposta dal Pd non sono gli aspetti tecnici e le ricadute concrete, ma la portata simbolica: larga parte del paese, anche non ricca, pensa che le tasse vadano abbassate e non aumentate

Su un tema Enrico Letta ha sicuramente ragione: discutere dell’imposta di successione non può essere un tabù. Non è un’idea (solo) da bolscevichi, dato che era vista con favore da un liberale classico come Luigi Einaudi; è presente, a livelli più elevati che in Italia, in paesi capitalistici più sviluppati e avanzati come Stati Uniti e Regno Unito; infine è difficile trovare una motivazione “etica” per rigettare la tassazione delle eredità quando si tassano in maniera molto più consistente redditi da lavoro e da capitale, consumi e patrimoni.