Sono cambiati i tempi e i partiti. Solo il Pd non se n'è accorto

Enrico Letta è certamente la persona giusta che arriva al momento giusto a guidare con le intenzioni giuste un partito che probabilmente ha scelto l’approccio giusto per non essere d’intralcio a un presidente del Consiglio che il Pd non può che considerare come quello giusto a cui affidare la giusta guida del governo italiano. Apparentemente, il Pd ha tutto quello che gli dovrebbe servire oggi per avere la strada spianata verso un orizzonte pieno zeppo di successi. E una stagione come quella di oggi, in cui l’europeismo non è più in discussione, in cui il populismo non è più trend topic, in cui la scienza non è più sotto minaccia, in cui la democrazia rappresentativa non è più sotto scacco e in cui su molti temi gli avversari sono finiti a dire le stesse cose che il Pd dice da una vita, le condizioni sembrano essere praticamente perfette per garantire a uno dei più importanti partiti progressisti d’Europa un futuro di inevitabili e travolgenti successi. Eppure, a nemmeno tre mesi dal suo arrivo alla guida del Pd, il segretario democratico oggi sembra vivere una fase caotica, complicata, difficile da decifrare.

