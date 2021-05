"Viva la tassa. Forza Letta! Mattarella resti". Parla Vincenzo Visco

Roma. Segretario Letta, non è solo. “Non spaventarti, caro Enrico. Vai avanti se hai coraggio. E’ giusta una tassa di successione ma la destinazione non mi convince”. E perché? “Perché dare ai giovani una dote non aiuta. Perché i soldi del nonno intelligente non si danno al nipote imbecille. Perché questa idea rientra nella cultura dei bonus. E dunque non mi piace”. Ma questo conta poco. C’è un uomo di rispetto, un professore, un ex ministro di Finanza, Tesoro e Bilancio, che ben prima di Letta è stato sbertucciato da una “destra retriva, reazionaria, da ancien régime”. “Mi hanno definito in tutti i modi e solamente perché il mio pensiero era semplice: pagate e non rompete. Quelli di destra non vogliono che si tocchi la proprietà, ma vogliono i servizi. Così non funziona”. Si tratta di Vincenzo Visco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni