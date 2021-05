Il giusto buffetto di Draghi a Letta

"Non ne abbiamo mai parlato. Non è il momento di prendere ma di dare” ha detto ieri Mario Draghi della proposta del segretario del Pd Enrico Letta di aumentare la tassa di successione sui grandi patrimoni. “Ripeto che una riforma fiscale seria, della quale l’Italia ha bisogno, non si fa aggiungendo o togliendo pezzi qua e là ma modificando il sistema nel suo complesso”. L’ipotesi resta però oggetto di continui studi, ultimo dell’Ocse, l’organizzazione dei paesi sviluppati. Il report parte da un dato: il contributo che oggi la tassa sulla successione dà ai bilanci dei 36 paesi membri è in media dello 0,5 percento, con Francia e Belgio prossimi all’1,5 e la sola Corea del Sud che lo supera. L’Italia è il sestultimo paese con un contributo poco oltre lo 0,2 per cento. Meno fanno Portogallo (dove la tassa non esiste), Lituania, Polonia, Ungheria e Slovenia.

