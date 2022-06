Tutte le sfaccettature dell'attualità sono trascurabili quando leggi riviste sui gatti

Gatto Magazine (ma spesso anche invertito come Magazine Gatto) è un bimestrale giunto al n° 145, dal costo di 4,90 euro€. L’ardua missione che si propone è quella di bucare la quarta parete degli schermi digitali e portare le foto dei gatti nel caro vecchio mondo analogico. E allo sfoglio, in effetti, la vera difficoltà da affrontare è proprio superare la consolidata abitudine per cui verrebbe voglia di toccare due volte sopra ogni foto di gatto per far contenti i padroni, rilasciare un po’ di endorfine e scrollare all’immagine successiva. Gatto, vacanza, libro sottolineato, pubblicità di se stessi, pubblicità di azienda che fattura realmente, tramonto. No, qui solo gatto, poi gatto, poi altro gatto. Magazine Gatto sembra, tuttavia, a differenza di un feed Instagram, essere sfogliabile anche assieme al proprio gatto. C’è, per esempio, un interessante racconto di viaggio “Gatti a Venezia”, tutto con foto in bianco e nero – uniche sulla rivista, con gatti in gondola, gatti nelle calli, sui parapetti, che giocano coi piccioni (gli ultimi autorizzati a farlo), che passeggiano romanticamente sulle tegole, che fa venir voglia di mostrarlo al proprio gatto e convincerlo a ficcarsi nel trasportino – un piccolo sacrificio – per andare a trascorrere un weekend romantico e scattare foto analoghe che possono spaccare sui social.

