Sul retro delle edicole s'impara a spendere il 2 per cento del pil in armamenti

"Ormai vendono tutto tranne i giornali" o “mi sono dovuto districare tra le bibite e le merendine per trovare una copia del quotidiano” sono ormai considerazioni perfino ovvie sulla trasformazione delle edicole. Ma, a ben vedere, anche in mezzo alla trasformazione da edicole in centri poli-servizi (per dirla in fuffese) resistono, indomiti, anche alcuni elementi della tradizione, seppur ricevendo sempre scarsa attenzione. Mi riferisco al retro delle edicole, dove lottano strenuamente per apparire quelle riviste che sembra non acquistare mai nessuno. Numeri specializzati sulla musica, il giardinaggio, le auto, il ciclismo, i viaggi e poi riviste sempre più specialistiche, le decappottabili, come coltivare le ortensie, il triathlon, “Il mio gatto”, “Isole ioniche”, “Armi magazine”, “Cavalli e segugi”. Chi le compra? Come sono fatte? Si possono comprare davvero o sono come i libri finti delle librerie vuoti all’interno? Sono numeri di riviste che risalgono al 1997 e che gli edicolanti non sostituiscono mai, tanto hanno perso le chiavi delle vetrine e sul retro non si possono più mettere quelle porno? Ho provato, perciò, ad avviare una rassegna di queste riviste e, dato il particolare momento storico, sono partito da Aeronautica e Difesa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE