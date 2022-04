La carta resiste (e gli yacht pure)

Barche è una rivista mensile, ormai giunta al ventinovesimo anno di vita che, come evidente, parla di barche e, come immaginabile, non tanto di gozzi o pescherecci, ma prevalentemente di yacht. Ha quasi 300 pagine, una grammatura della carta così notevole che il magazine pesa come un vecchio volume di un’enciclopedia e costa 6 euro. Curiosamente 6 euro è, in pratica, anche l’unico prezzo che appare sulla rivista, visto che per tutto il resto delle pagine i prezzi scompaiono. Evidentemente vedere una sfilza di barche lussuose e domandarsi “sì, ma quanto costano?”, deve essere una curiosità non consentita (cosa che mi ha fatto sentire cafone e miserabile), mentre il lettore raffinato non compra mica uno yacht dando peso al prezzo, semmai alle altre mille specifiche analizzate nei numerosi resoconti di prove di barche. Analisi davvero dettagliate, con frasi tipo “le murate abbattibili del Beach Club (parliamo della cover story di questo numero, dedicata al Why200, il primo superyacht full-wide-body di Wally, ndr) consentono l’accesso al mare da tre lati, aumentano la superficie vivibile, e garantiscono un’esperienza immersiva con l’elemento acqua” oppure “la zona armatoriale ha una suite a tutto baglio illuminata da una grande finestratura a scafo” che provocano vertigini per quanto riescono a essere dense di significato e, allo stesso tempo, non intellegibili al lettore non iniziato al mondo. E quindi sì, si torna sempre a Paolo Villaggio e a “cazzi quella gomena, la cazzi”. Cos’è il baglio? E la gomena? E cazzare si potrà davvero dire? Ricordarsi di controllare. Sempre a proposito di specifiche, stupisce, per chi non è avvezzo alla vita in barca, notare che anche le barche presentate come lunghissime e spaziose, appaiono anguste.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE