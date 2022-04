Toni altisonanti, sacralità e dotte citazioni. Non è una liturgia, ma yoga

Vivere lo Yoga è un bimestrale ormai giunto al 103esimo numero, dal costo di 4,90 euro. Compreso nel prezzo dell’ultimo numero c’è anche un cd: “Yoga Breathe. Pranayama Sound” con brani come “The heart’s way”, “Look beyond the sky” e “Life awakening”. Come evidente già da questi pochi titoli, pur comprendendo chi fa yoga e, soprattutto, rispettandone profondamente il senso del sacro, è difficile, non da oggi, approcciarsi alla pratica e a chi ne parla mantenendo un briciolo di understatement, perché il tono è sempre altisonante ed è tutto un caricare e appesantire di significato ogni minimo momento della vita umana. Per dirne una: il respiro è importante, certo, e dovremmo respirare meglio, ma qui si legge che il respiro è “una fonte infinita di conoscenza”. Bello. Magari riuscirci davvero. Ma, soffermandosi un attimo a pensarci meglio, che significa? (Come dimenticare Checco Zalone che in “Sole a Catinelle” portava il figlio a un corso di yoga e di fronte al maestro di respirazione che, soddisfatto della prova, domandava “è la prima volta?” risponde “no, già respirava prima”).

