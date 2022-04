La tentazione dello psicodramma e la superiorità del gatto

Non come il cane ricattatore, non come gli adolescenti feroci. Grazie dell’accoglienza

Caro gatto bianco e nero, scrivo a te perché sei l’unico essere della casa rimasto morbido, piccolo e buono, mentre tutti gli altri sono diventati enormi, ispidi e feroci. Non è esatto, gli umani sono feroci, il cane è buono ma non è morbido e mi fissa sempre con quell’aria da martire, e se lo guardo anch’io si mette a mugolare dall’emozione, si sdraia, si contorce, si aspetta qualcosa da me, e non gli basta un osso: lui vuole prendere la mia anima. Troppa pressione in questo momento, gli ho detto che non voglio illuderlo, gli ho detto che merita di meglio, gli ho detto: sono troppo vecchia per te e gli ho offerto in cambio mia figlia. Ha accettato, come tutti i vittimisti è fondamentalmente cinico e opportunista