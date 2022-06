Il trash è uscito dalla tv e vive e lotta dentro noi

Ah, il caro vecchio “trash”, così raro quando se ne cercava una definizione – quella di Tommaso Labranca, autore di “Andy Warhol era un coatto. Vivere e capire il trash” (1994), era quella di “emulazione fallita di un modello alto”, il Teomondo Scrofalo per il quadro d’autore, la tv dei Tarallos per i film di Hollywood, ma erano epoche di televendite ingenue e selvagge, era un mondo ancora diviso in classi e in palinsesti. E lì il trash si collocava, tra Pantigliate, località già dal nome poco glamour in cui Labranca aveva posto il domicilio, e luoghi “off”. Mai si sarebbe pensato che il trash sarebbe diventato predominante, anzi, abbarbicato come l’edera ai piani della cultura media o alta o bassa, come oggi. Così, dal processo del secolo, “Heard contro Depp”, che pare una casa Vianello ultra trash di due tossiconi che si accusano di nefandezze (tu hai fatto la cacca lì, tu stai sempre embriaco, tu sei una ladra, tu sei un fallito), allo sfavillante streaming di “Mucho mas”, la saga sull’influencer bolognese Gianluca Vacchi, con vertenza dei colf filippini vessati su TikTok, è chiaro che il trash ha fatto un salto di specie.

