Yubo è il Tinder dei teenagers, ma chi c'è davvero dietro alle foto hot?

Un'app che attinge dalla cultura del gaming e rifiuta quasi tutto ciò che riguarda i social tradizionali (pubblicità, like, sistema di follower). Boom di iscritti tra i più giovani. Bellissimo, ma poi inizia lo scambio di immagini di nudo e c'è da stare attenti

Tinder lo conoscono tutti. È l’app dove i millennial cercano qualcuno con cui fare sesso. Yubo non lo conoscono tutti. È un’app di incontri per adolescenti dove i ragazzini di 13 anni si conoscono, giocano e si scambiano foto porno. Soprannominato “Tinder for Teens”, Yubo è un social basato sulla posizione geografica con molti servizi dentro: oltre alla chat tradizionali si possono fare chat video e live streaming.