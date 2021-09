Un bestseller contro il complotto sanitario mondiale. Chiamatelo “Mein Vax”

Il “piombo a Di Maio” e il clima d’odio intorno al green pass ci riportano agli anni peggiori della Repubblica, rivisitati ora in farsa “biopolitica”. Ieri tragedia, oggi commedia carnevalesca e cialtrona, sfrenato delirio complottista-paranoide, ma squadernando anche qui, come allora, ideologie, teoremi, fiancheggiatori, “compagni che sbagliano”, come Agamben e Montesano, e magari sigle e slogan da far risorgere su quelle vecchie: “Brigate Eretiche”, “Tampone Continuo”, “Autonomia Vaccinale”, “Virologi-borghesi-ancora-pochi-mesi!”. Ecco intanto un nuovo punto di riferimento. Dopo il Dottor Lemme, il “Beppe Grillo della dieta” che furoreggiava qualche anno fa da Barbara D’Urso, dopo Adriano Panzironi, ideologo di “Life 120”, il guru del momento è Massimo Citro Della Riva. Il prossimo Natale non regaleremo l’ultimo libro di Vespa, ma “Eresia. Riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di Covid-19”, prefazione di Alessandro Meluzzi, nuovo bestseller della saggistica Amazon che adesso vende più dell’autobiografia di Giorgia Meloni (dice che i populisti leggono poco ma a quanto pare i libri li comprano, il problema del ceto medio riflessivo è che girano molti pdf). Ieri si andava in piazza col libretto rosso di Mao, si andranno ora a presidiare le stazioni dei treni brandendo la “bibbia dei No Covid”, come lo chiama Repubblica, o, sarebbe meglio dire, il nostro “Mein Vax”.

