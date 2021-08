"Ammiccare ai no vax? Non serve a intercettare voti". Parlano i sondaggisti

I non vaccinati con almeno una dose in Italia ammontano a oltre 15 milioni di persone. Escludendo a spanne la fascia 12-18 anni, e la minoranza di chi non può vaccinarsi causa patologie o allergie pregresse, si tratta di un bacino di una decina di milioni di potenziali elettori. Mica male. Sarà per questo che all'interno dell'arco parlamentare ci sono forze che sulla campagna vaccinale e sul green pass (che serve a incentivare le immunizzazioni) si muovo in maniera così ondivaga? Per esempio, come fa Salvini, vaccinandosi en passant, non dandolo particolarmente a vedere ai suoi elettori, come se non vi si volesse porre particolare enfasi per non offendere chi sul tema è suscettibile ? "Ma se i partiti cercano in questo modo un nuovo posizionamento ideologico per intercettare il voto no vax sono fuori strada. Non abbiamo rilevato nessuna crescita nei sondaggi da parte delle forze che pongono obiezioni alla campagna vaccinale o all'estensione del green pass", spiega al Foglio Antonio Noto, presidente di Ipr Marketing.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE