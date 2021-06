Caro Draghi, occhio al disastro AstraZeneca e alla generazione Boh Vax

Un avvertimento: non fateli incazzare. Un suggerimento: non metteteveli contro. Un avviso: non fateli dubitare. Un’indicazione: non trasformateli in Boh vax. Nell’incredibile cortocircuito andato in scena negli ultimi giorni intorno al caso AstraZeneca – e in particolar modo intorno al caso della seconda dose da dare o non dare a tutti coloro che hanno ricevuto una prima inoculazione del vaccino di Oxford (e guai oggi a dire del vaccino mezzo italiano) – c’è certamente un elemento di follia che riguarda i messaggi stravaganti offerti ai cittadini da parte delle istituzioni. E non sfuggirà di certo neppure al presidente del Consiglio, Mario Draghi, la situazione diciamo surreale che si è andata a innescare nelle ultime ore, con un vaccino (AstraZeneca) autorizzato per tutti i maggiorenni sia dall’Aifa sia dall’Ema che oggi viene invece proibito senza spiegare perché sia dal Cts sia dal governo, pochi giorni dopo l’ok da parte del Cts a utilizzare quel vaccino anche per gli under 60 nel corso dei famosi open day organizzati dalle regioni con il nulla osta dello stesso governo. Governo (Draghi compreso) che oggi però accusa di fatto le regioni di aver agito senza aver ascoltato le indicazioni di un Cts che contemporaneamente consigliava di utilizzare quel vaccino sopra i sessant’anni (“preferibilmente”) senza vietarlo sotto i sessant’anni (lettera inviata il 12 maggio alle regioni dalla struttura commissariale che dipende da Palazzo Chigi in merito agli open day organizzati dalle regioni con AstraZeneca: “Il Cts non rileva motivi ostativi a che vengano organizzati dalle differenti realtà regionali iniziative quali i vaccination day mirati a offrire i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni”).

