Sta diventando l’epidemia dei non vaccinati, come era ampiamente previsto dai medici ma non da quei politici che in queste settimane, in piazza, sui social e in televisione, hanno strizzato l’occhio allo stupidario suicida dei No vax. E’ infatti in aumento il tasso di occupazione delle terapie intensive in ben sette regioni del nostro paese, ed è in aumento anche quello delle ospedalizzazioni. Ma la novità è che adesso il 90 per cento dei pazienti in rianimazione, a differenza dei mesi passati, è composto da pazienti non vaccinati. Lo ha comunicato ieri la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). La settimana scorsa, l’Istituto superiore di Sanità aveva invece fatto sapere che il 70 per cento delle persone ricoverate in terapia intensiva, o decedute, era non vaccinato.

