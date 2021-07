La pandemia dei non vaccinati

A Matteo Salvini piacciono molto gli elenchi e forse un elenco è quello che ci vuole per fotografare il livello di cialtroneria contenuto in un’affermazione consegnata ieri mattina alle agenzie dal leader della Lega, poche ore prima che prendessero forma le sagge decisioni assunte dal Consiglio dei ministri sul Green pass (e poche ore prima che arrivassero gli schiaffi di Draghi). Parole di Salvini: “Non roviniamo la stagione turistica e non roviniamo la vita a milioni di italiani non vaccinati”. Sarebbe troppo complicato spiegare a Salvini che per non disturbare milioni di non vaccinati si sceglie di rovinare la vita a milioni di vaccinati (e di guariti) che anche a causa dei non vaccinati potrebbero fare nuovamente i conti con restrizioni della libertà che rischiano di essere inevitabili qualora il virus dovesse tornare a circolare in modo pericoloso (meno vaccini uguale più zone rosse oltre che più morti). Per provare però a far capire quanto possa essere politicamente grave, irresponsabile, dannosa e nociva la posizione assunta in questi giorni da Salvini e Meloni (che sulle poltrone litigano, ma sui fondamentali se la intendono alla grande) è sufficiente mettere insieme alcuni fatti che potrebbero essere sfuggiti (e che invece non sono sfuggiti ai governatori della Lega, da Zaia a Fedriga passando per Fontana). E l’elenco da proporre è fin troppo chiaro.

