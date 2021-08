In vacanza col green pass, prigionieri della “dittatura sanitaria”

Dunque, ricapitolando: dal green pass vanno esentati i lavoratori perché crea discriminazioni alla mensa aziendale (dove sono rari i tavolini fuori). Andrebbero esentati anche ristoratori, albergatori, gestori di discoteche, palestre, parchi di divertimento o quantomeno tutti dispensati dal dover chiedere il documento di identità ai loro clienti. Il green pass è “inaccettabile” e “anticostituzionale” secondo il Codacons, che prepara il ricorso al Tar del Lazio. Non deve entrare nelle scuole e nelle università perché è “antidemocratico e discriminatorio”: non già misura sanitaria o di contenimento del virus, ma strumento oppressivo di “controllo sociale”, secondo i portavoce del movimento Studenti contro il green pass, in piena ascesa negli atenei italiani, e con gli studenti contentissimi di dare finalmente un po’ di senso a tutto quel Foucault mandato giù a Lettere e Filosofia. Non si potranno poi sanzionare dirigenti e personale scolastico che non sono in possesso di green pass perché sarebbe una “una forma di accanimento contro la categoria” (copyright Barbara Floridia).

