Il cattivo esempio di Landini fa scuola

Con un titolo comicamente perentorio, “La scuola non si riapre per decreto” (e quando riapre? Quando le sigle sindacali avranno esaudito i capricci dei loro aderenti no vax e no pass?), ieri una nota unitaria dei sindacati della scuola ha fatto copia e incolla delle idee di Maurizio Landini contro l’obbligo di certificato vaccinale nei luoghi di lavoro. Nella nota i sindacati (sei sigle) scrivono: “In una categoria vaccinata al 90 per cento, il provvedimento assunto (che prevede anche sanzioni) sta alimentando forti tensioni, come spesso accade quando si assumono decisioni frettolose e radicali”.

