Sicurezza sì, boicottaggio no

Riaprire le scuole a settembre è un obiettivo fondamentale del governo e, si dovrebbe dire, del paese. Farlo assicurando il massimo possibile della sicurezza non è semplice, richiede decisioni appropriate e la responsabilità di tutti, a cominciare dai dipendenti della scuola per vaccinarsi, tutti e al più presto. Sottolineare i problemi che restano aperti è un atto di responsabilità, invece agitare le difficoltà per rendere più difficile il rientro completo no, non lo è.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE