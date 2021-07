Stretta sulle scuole e vaccini porta a porta. L'ultimo miglio: parla Figliuolo

È l’ultimo miglio, dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, e non si può far finta che il momento non sia quello decisivo. Dalle prossime settimane, dal modo in cui la campagna vaccinale verrà organizzata, implementata e adattata alla nuova fase della pandemia, dipenderà il futuro dell’estate, il destino dell’economia, la traiettoria del rimbalzo, l’incremento della crescita, il ritorno a scuola e dipenderà anche la capacità che avrà il nostro paese di fare i conti con quella che il presidente americano Joe Biden ha definito in modo azzeccato una nuova pandemia: quella dei non vaccinati. Quando si parla di strategie relative alle campagne vaccinali, il verbo più abusato è uno e sempre uno ed è “accelerare”. Nella fase in cui ci troviamo oggi, però, dire semplicemente “accelerare” non basta più, perché il problema non è più la velocità di crociera: è la direzione della nave. Dalla stagione del “quanto” siamo dunque passati alla stagione del come, di come trovare i non vaccinati, di come convincerli, di come incentivarli, e la nostra conversazione con il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento dell’emergenza Covid-19 parte proprio da qui. Che fare nell’ultimo miglio, per non sprecare tempo e per dribblare i capricci della politica.

