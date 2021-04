Poteri speciali contro le regioni ribelli. Chiacchierata con Speranza

La conferenza stampa di Mario Draghi è finita da qualche minuto e tra le molte domande a cui ha risposto il presidente del Consiglio ce n’è una che è rimasta inevasa: ma concretamente che cosa può fare il governo per evitare che in giro per l’Italia vi sia, in alcune regioni, una sostanziale anarchia nello stabilire le priorità per la somministrazione delle vaccinazioni? L’anarchia è quella che si desume con chiarezza andando a osservare le differenze che esistono tra regione e regione relativamente al numero di over 70 vaccinati. E se è vero che l’Italia non è così indietro rispetto al resto d’Europa nella vaccinazione degli over 80 (gli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose sono il 61,8 per cento, la media europea è del 62,9 per cento) è invece vero che l’Italia si trova ancora indietro nella somministrazione dei vaccini alla popolazione che si trova tra i 70 e i 79 anni (ad aver ricevuto una prima dose è il 13,4 per cento, in Francia, che ha il 62,4 per cento di over 80 vaccinati, la popolazione vaccinata che si trova tra i 70 e i 79 anni è pari al 49,3 per cento). E il ritardo lo si spiega con alcune asimmetrie che si trovano in giro per l’Italia: ci sono regioni virtuose che in questa fascia di popolazione hanno vaccinato più della media italiana (il Lazio, il Veneto, la Sicilia, la Campania e anche la Toscana) e ci sono invece regioni che hanno sottratto vaccini a questa fascia d’età per offrirli a qualcun altro (sotto la media nazionale si trovano con ritardi più o meno gravi Liguria, Calabria, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Marche, Umbria, Puglia, Basilicata).

