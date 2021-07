Sorpresa sull'obbligo vaccinale. FdI è più moderata della Lega

"Gli insegnanti che non si vaccinano non devono poter rientrare in classe", dice Santanché. Salvini frena: "Multe, costrizioni, obblighi e divieti sono inaccettabili". Chi dei due è al governo?

Sorpresa! Sui vaccini agli insegnanti anche Fratelli d’Italia ha una posizione moderata. Quasi governativa, anche se il diavolo è nei dettagli. Questo pomeriggio il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato i sindacati. L’obiettivo è portare giovedì in consiglio dei ministri il decreto che stabilirà l’obbligo vaccinale per gli insegnanti. Il testo in realtà non sarà così netto: verrà fissata una deadline, probabilmente il 20 agosto, ed entro quel giorno le regioni dovranno fornire l’elenco degli insegnanti e le percentuali del personale didattico che si è sottoposto alla vaccinazione.