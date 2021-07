Lo strabismo della destra sul green pass e sui vaccini spiegato da Meloni (per sbaglio)

Sarebbe sufficiente che Giorgia Meloni rileggesse Giorgia Meloni per capire che la posizione di Giorgia Meloni sul tema dei vaccini, del green pass e delle inoculazioni da evitare agli under 40 sono il semplice frutto di un incomprensibile, pericoloso e sciagurato calcolo elettorale, portato avanti da un partito desideroso di usare la bandiera della libertà solo per dare ai propri estremisti di riferimento la possibilità di continuare a esercitare liberamente la propria professione di estremisti. Sarebbe sufficiente che Giorgia Meloni rileggesse Giorgia Meloni per capire che il green pass si può migliorare, certo, ma che dire no al green pass, arrivando fino al punto di scendere in piazza insieme con il popolo anti green pass, significa semplicemente opporsi a una misura che può permettere di conciliare salute e libertà, che può permettere di incentivare l’uso dei vaccini e che può permettere di azzerare un rischio che gli stessi elettori di Giorgia Meloni forse non vorranno correre: tornare a delle forme più o meno dirette di chiusure dell’Italia qualora i contagi dovessero risalire all’interno di un paese non sufficientemente vaccinato (niente vaccini uguale nuovi lockdown).

