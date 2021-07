"Quello anti Covid non è un vero vaccino. Non faccio da cavia", dice Berlato (FdI)

I vaccini? Un’arma di distrazione di massa. E Draghi, per cui l’invito a non vaccinarsi equivale all’invito a morire, è “passibile di iniziative della magistratura per procurato allarme”. Far esondare la destra sovranista nell’anti vaccinismo è relativamente semplice: basta telefonare a Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d’Italia, alla quarta legislatura a Bruxelles. “Ma io, premetto, non sono no vax, finora mi sono sempre vaccinato, resto legato al mio ruolo istituzionale”. Perché stavolta si rifiuta, denunciando addirittura una “dittatura sanitaria” verso cui è necessario ribellarsi? “In questo caso è in corso una sperimentazione, con gli uomini usati come cavie al posto dei topolini bianchi, come si fa di solito. Ce lo dicono agenzie come l’Aifa e l’Ema. Quelli che vengono inoculati non sono vaccini ma sostanze geniche sperimentali, verso cui alcuni tra i più grandi luminari della medicina nutrono forti perplessità. Per questo preferisco aspettare, ho un approccio razionale”.

