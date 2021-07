La severità di Draghi. Tramortisce Salvini e smaschera Conte

A che serve nasconderlo? È stata una giornata difficile. Si scrive a ridosso della chiusura del giornale. Mario Draghi si è presentato in sala stampa alle 19,40 dopo un Cdm importante. Il più importante. Ha presentato il decreto che estende il Green pass. Ha detto questo. È stato severo: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Il Green pass non è un arbitrio ma la condizione per tenere aperto il paese. La variante Delta è minacciosa”. Ha anticipato che il governo chiederà la fiducia sulla giustizia. Ha fatto quello che aveva in testa di fare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE