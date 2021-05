Il feticcio del libro

Gli editori ne sfornano a migliaia, ma a che scopo? Meloni, Santoro, Dibba, ma anche Vespa e Veltroni, non scrivono per essere letti, né per “guidare le masse”, come si diceva una volta, ma per andare in televisione

Ma che meraviglia questi accesi e anche cruenti dibattiti sui libri, le librerie, i librai in un paese in cui quasi nessuno legge. Ultimo è arrivato “Io sono Giorgia”, autobiografia Rizzoli ispirata al tormentone social di Giorgia Meloni, madre, donna, cristiana. Ma venivamo già da settimane di discussioni monopolizzate dai libri. Appena finito con quello di Casalino ecco Palamara sul “sistema”, quindi il libro sui vaccini con prefazione antisemita di Gratteri (che si è scusato dicendo: “non l’avevo mica letto”, smascherando, lui sì, tutto un “sistema” di prefazioni estorte e occulte). E poi il formidabile dibattito sul libro mai uscito di Speranza, il ritorno in forma di libro di Michele Santoro, in pellegrinaggio nei migliori talk-show per una ripassata generale su mafia e trattative. Siamo l’unico paese al mondo probabilmente in cui i libri decidono l’agenda politica. Perché i libri interessano e incidono come mezzo, mai come fine. Nessuno li legge, e se dirai “ho scritto un libro”, la risposta è quasi sempre “anche io”.