La Galleria Borghese e l'Italia dei No che preferisce i bagarini per vedere Bernini

Marco Lombardi ha cinquantasei anni, è lucano, ingegnere civile, e ha la pazienza di chi progetta cose complicate in mezzo mondo. Comincia dal principio. “Francesco Rutelli aveva due amici americani che volevano visitare la Galleria Borghese”, dice. “Ma poiché i biglietti per quel museo non si trovano, e l’attesa è di mesi, erano finiti dal bagarino” che a Roma, come capitava per il Colosseo diversi anni fa, è da sempre il parassita del sottosviluppo, il microrganismo e il fermento di una decomposizione culturale. Infatti Lombardi si ferma un momento mentre pronuncia la parola “bagarino”, come se la cosa gli sembrasse ancora incredibile. “Bernini, Caravaggio, Raffaello, i mosaici romani... e devi passare dal bagarino come allo stadio. Rutelli era sconvolto. Ne abbiamo parlato, siamo andati dalla direttrice della Galleria Borghese Francesca Cappelletti, e abbiamo cominciato a ragionare su cosa si potesse fare”. Rutelli, che di Roma è stato sindaco e dell’Italia ministro della Cultura e oggi presiede la divisione arte e cultura di Proger, scopre pure che ci sono almeno duecento opere che giacciono nei magazzini della Galleria e che nessuno può vedere perché il museo non ha spazio per esporle. Tra queste opere, ha raccontato ieri la direttrice del museo, c’è anche il “Ritratto di uomo” del Parmigianino. Così l’idea è semplice, almeno a parole: finanziare con circa un milione di euro un concorso internazionale di architettura, regalare il risultato al museo, lasciare allo stato la decisione su cosa farne. “Cosa c’è di più innocente, e forse anche di bello?”, si chiede Lombardi. Volete cementificare la Galleria Borghese? “Vogliamo chiamare i migliori architetti del mondo, come accadde al Louvre, come fu per il centro Pompidou”. E perché lo fate? “Perché investiamo sulla nostra reputazione. Si saprà che questo progetto l’abbiamo finanziato noi, e questo è il nostro ‘profitto’”. Sono state fatte insinuazioni sul vostro tornaconto. “Io certi tic ideologici non li capisco. In generale non capisco mai come sia possibile che ‘profitto’ diventi subito una parola sporca, e nel caso specifico non capisco come la generosità possa diventare un movente da smascherare. Proger è un’azienda sana, che guadagna e che può permettersi un’operazione come questa”. Su un giornale, sabato, abbiamo letto questa definizione di Proger: “Una società di Pescara”. Provinciale. Sconosciuta. Inadeguata. E Lombardi allora racconta che la sua azienda è nata a Pescara settant’anni fa, fattura duecento milioni di euro, ha settecento dipendenti e lavora stabilmente in Arabia Saudita da dodici anni, dove è advisor della Royal Commission “per il più grande programma di arte contemporanea negli spazi pubblici del mondo. Guardi, noi facciamo di tutto. Abbiamo lavorato agli impianti di areazione della Cappella Sistina, e siamo la società che dopo il crollo del ponte Morandi è stata chiamata a sorvegliare l’intera rete autostradale italiana”. E qui l’ingegner Lombardi si ferma di nuovo. “In Italia di solito veniamo chiamati quando si è rotto qualcosa. All’estero ci chiedono di pensare ai prossimi cinquant’anni”. E questo dice qualcosa, forse più sull’Italia che sull’azienda di Lombardi. Chissà.