La magnifica lezione dei giovani che scelgono in massa la libertà

In questi mesi sono stati spesso descritti come se fossero dei mostri, come se fossero degli egoisti, come se fossero degli untori, come se fossero i principali responsabili dei nuovi contagi, dei nuovi cluster, dei nuovi focolai, delle nuove ondate. Da mesi, come ciascuno di voi avrà avuto modo di sperimentare nel proprio quotidiano, la rappresentazione che offre di loro l’indignato collettivo è quella degli eterni immaturi incapaci di fare piccoli sacrifici utili a proteggere la nostra società. E invece, un anno e mezzo dopo l’arrivo del Covid-19 nelle nostre vite, si può dire che la pandemia, in mezzo a mille lutti, a mille drammi, a mille disastri, ha messo di fronte ai nostri occhi una generazione di giovani che nei mesi più duri ha mostrato qualità inaspettate, riuscendo a offrire in diverse occasioni prove utili a cancellare una montagna di pregiudizi mediatici. Lo abbiamo visto tutti noi, in questi mesi, osservando la capacità di adattamento dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei nostri amici più piccoli, tra un lockdown e una quarantena, tra un isolamento fiduciario e un tampone prima di andare a casa dei nonni, e abbiamo tutti una storia sorprendente relativa a un qualche giovane che ha dimostrato con i fatti cosa vuol dire sentirsi parte di una comunità (in Toscana, nelle ultime settimane, due minorenni hanno ottenuto dal giudice il diritto a vaccinarsi nonostante la contrarietà dei genitori e a fine luglio a Monza un minorenne ha vinto un’altra causa contro i genitori che non volevano vaccinarlo ottenendo dai giudici il diritto a proteggersi con un vaccino anche se madre e padre separati erano in disaccordo).

