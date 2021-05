Da Ciro Grillo al biografo di Roth è il trionfo del #MeToo

Ho espresso un dubbio sui motivi possibili dell’accusa di stupro contro Ciro Grillo e tre amici suoi. Molti particolari, a me che ho letto i giornali e non gli atti dell’indagine, non tornano. Niente più che questo. Sono stato, in risposta, molto insultato (porco, esibizionista, maschilista, crudele, ripugnante) ma fa niente. Se non si è in diritto di mettere in dubbio, con proprietà di linguaggio e senza intenzioni offensive, le motivazioni di un’accusa, non esistono più indagini, processi, opinione pubblica, c’è solo la caccia alle streghe che oggi ha le sembianze della “rape frenzy”, la frenesia dello stupro, la mania febbrile di ridurre a stupro o violenza l’essenza delle relazioni tra i sessi.

