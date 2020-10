La grande rivincita di George Pell

Non si può certo dire che il ritorno di George Pell in Vaticano sia stato in punta di piedi, alla stregua di un viaggio privato. Dall’Osservatore Romano a Vatican news, i media d’oltretevere hanno dato ampio risalto all’udienza concessa dal Papa al cardinale australiano, per la prima volta a Roma dopo un esilio durato tre anni (uno dei quali passato in galera per false, ripugnanti e ridicole accuse). Francesco l’ha accolto con calore e subito, prima che microfoni e telecamere uscissero dalla Biblioteca, ha detto “grazie per la sua testimonianza… più di un anno”. All’uscita, Pell ha confermato che l’incontro è andato “molto, molto bene”.

