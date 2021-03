Fare centro, fuori dagli schemi: la grande sfida di Firenze

La crisi ha travolto l’area Unesco, resistono le periferie: “Esportare la cultura per respingere il luna park”, l’appello degli Uffizi. Idee per uno sviluppo integrato e sostenibile: dalle vecchie prigioni alla nuova casa della musica, il racconto dei protagonisti

Città ideale fu. Non è un caso, se nella più celebre e astratta rappresentazione urbana del Rinascimento, l’unica traccia di concretezza è un richiamo a Firenze. Il Battistero, al centro. Nel dipinto e nella realtà, ieri come oggi. Ma quel centro – geografico, culturale e abitativo e socioeconomico – ha visto erodere le sue funzioni nel tempo, fino a diventare la splendida scatola vuota rivelata dalla pandemia. Nei primi otto mesi di 2020 Firenze ha perso l’8,1 per cento dei suoi lavoratori dipendenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte Irpet): è la risultante fra il crollo verticale dell’area Unesco (-16,1 per cento) e il calo contenuto (-4,9 contro il -4,3 dell’intera Toscana) nelle zone circostanti della città. Siamo a uno spartiacque. Il residuo mediceo, travolto dal turismo di massa, si aggrappa alla cerniera di periferia dinamica. O trova nuove energie sociali, o fa la fine di Venezia.