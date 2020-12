Immergersi al museo

Assistere a un sacrificio, proprio come avveniva nell’antica Roma, tifare per una flotta o per l’altra durante una battaglia navale al largo delle Egadi, poter constatare la lunghezza effettiva del naso di Dante e capire quanto le immagini gli abbiano reso giustizia nel corso dei secoli. L’arte racconta la realtà, e il digitale arriva in suo soccorso: non più come un fratello minore, ma come uno scudiero che sostiene il suo cavaliere nei momenti più complicati.

