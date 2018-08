C’è modo e modo di amare tante donne (e tanti uomini). Un libro spiega perché

La società odia sempre il libertino. E’ il ribelle d’amore, l’eretico dell’eros: pretende di amare fuori dagli schemi, secondo personalissime regole affettive e sentimentali, infischiandosene della morale comune. In “Libertini libertine. Avventure e filosofie del libero amore da Lord Byron a George Best”, a cura di Cesare Catà (Liberilibri, 228 pp., 17 euro), le annotazioni terminologiche sono la premessa di un’antologia impertinente: “dongiovanni” e “casanova” non sono sinonimi. Il primo somiglia a un Weinstein più garbato, non meno infoiato ma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.