Scuole chiuse, anzi no. Che cosa (ancora non) ha deciso il governo

La scuola, con la sua routine quotidiana e i suoi ritmi, scandisce la vita di tanti cittadini. Di chi ancora la frequenta e di chi si ferma sulla sua soglia, per accompagnare i propri figli. Per questo diventa ancora più fastidiosa, e al contempo emblematica, l'incertezza e la confusione delle autorità su cosa fare: si va a scuola oppure no? E se le lezioni vanno sospese, per limitare i contagi, da quando si inizia? Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata una nota del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina per dire che non è stata ancora presa nessuna decisione sulla chiusura delle scuole a causa dell'emergenza coronavirus. “Abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico e la decisione arriverà nelle prossime ore”. Peccato che poco prima, le principali agenzie di stampa italiana avevano rilanciato la notizia, di fonte governativa, secondo la quale il governo avrebbe deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e tutte le università fino a metà marzo. La decisione avrebbe effetto immediato, quindi la sospensione delle lezioni partirebbe da domani. La confusione potrebbe essere dovuta al fatto che, probabilmente, comunicare la sospensione dei corsi nel pomeriggio del giorno precedente, avrebbe creato diversi problemi organizzativi. È facile immaginare che l'esecutivo prevederà di continuare per i due giorni che rimangono prima del weekend e sospendere le lezioni dall'inizio della settimana prossima.

“Capisco che il parallelo con la Cina non sia semplicissimo ma credo che una chiusura abbastanza significativa e un po' prolungata all'inizio sia giusta”, ha dichiarato in mattinata il sindaco di Milano, Beppe Sala, ospite a una diretta del Corriere della sera. “Le scuole sono centrali – ha sottolineato Sala – ma credo non sia sbagliato tenerle chiuse”. Il primo cittadino ha poi rassicurato che “non si prolungherà l'anno scolastico e si derogherà rispetto al principio che c'è un numero di giorni minimo perché l'anno sia valido”.

E in ogni caso, “se necessario, ci sarà un piano di emergenza”, ha detto Azzolina in un'intervista a Repubblica. Il ministro rilancia le attività didattiche a distanza: “Stiamo vivendo un momento di difficoltà ma lo stiamo trasformando in un'opportunità con una spinta che viene dal basso, dalle scuole stesse, perché molte la didattica a distanza la facevano già”. Per quegli istituti che non sono ancora attrezzati, invece, è stata aperta “una pagina sul sito del Miur che va immaginata come un inizio. La prima cosa che si trova sono le lezioni di formazione per i docenti, i cosiddetti webinar, seminari in rete”. Gli studenti possono trovare “le piattaforme che permettono di avere classi virtuali a tutti gli effetti. Compiti compresi”.

Ve l’avevamo anticipato: sul sito del Ministero dell'Istruzione abbiamo predisposto una pagina web per supportare la didattica a distanza. Le scuole potranno servirsi di questi strumenti gratuitamente. È un lavoro in progress, un buon inizio▶️https://t.co/fdOVr5Co4Z #Coronavirus pic.twitter.com/l10yGWJf1R — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) March 2, 2020

Intanto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, spiega che resterà in autoisolamento al Mise fino a martedì prossimo, quando scadranno i 14 giorni previsti dal protocollo sanitario per contrastare la diffusione del Covid-19. Il 25 febbraio scorso Patuanelli aveva infatti avuto un incontro diretto e di oltre 15 minuti con l'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, risultato in seguito positivo al Coronavirus. Il ministro è risultato negativo al tampone ma, per precauzione, lavorerà in call a distanza.