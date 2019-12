Meno lagne sull’istruzione

A prima vista le dimissioni di Lorenzo Fioramonti, motivate da un mancato incremento dei fondi per la scuola, l’università e la ricerca, appaiono fondate. Sicuramente sarebbe necessario un impegno e un’attenzione maggiore per queste attività, dalle quali dipende in larga misura la preparazione delle nuove generazioni, la loro possibilità di accedere in modo dignitoso al mercato del lavoro. Però è assai limitativo farne soltanto una questione di soldi. Non è vero che l’Italia spende poco, per esempio, in ricerca pubblica,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.