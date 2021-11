L'ottimismo di Bill Gates sulla pandemia

I tassi di mortalità e di contagiosità del Covid sono destinati a scendere “drammaticamente”, ha detto Bill Gates durante il Bloomberg New Economy Forum a Singapore. Vaccini, antivirali, monoclonali e una nuova prassi d’igiene fanno sì che la pandemia possa essere controllata e ridimensionata, ha detto il fondatore di Microsoft, lo stesso che ha tenuto e tiene alta l’allerta per l’arrivo di pandemie globali ma che sa anche comprendere l’efficacia delle misure di contenimento messe in campo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE