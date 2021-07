Melinda, Bill e il divorzio dei ricchi che è sempre fintamente perfetto

Non strepitano, non si mettono in imbarazzo. Mentre tra i poveri si finisce a litigare pure sull'affidamento del cane

I ricchi. I ricchi sanno divorziare meglio. Non strepitano, non si mettono in imbarazzo. Tra i poveri invece potreste facilmente trovare cafoni che portano davanti al giudice pure l’affidamento del cane. Il Tribunale di Como si scandalizzò per primo a nome di tutt’Italia in una splendida sentenza del 2016: “L’assegnazione e la frequenza con un animale domestico non possono in alcun modo e in ogni caso essere assimilate all’affidamento, alla frequenza e al diritto di visita dei figli minori”. E’ una caduta di stile sul piano culturale, scrisse proprio il magistrato. Aveva ragione.