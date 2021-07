Dopo la pandemia, boom di nascite in Italia

Si prega di fare attenzione alla successione dei dati Istat dei nati in Italia nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2021. Non è importante, di più. Quei nati corrispondono ai concepimenti rispettivamente dei mesi di aprile, maggio e giugno del 2020, ovvero al secondo dei due mesi di lockdown stretto (aprile 2020), al primo mese (maggio 2020) e al secondo di uscita dal lockdown (giugno 2020). Ed ecco la successione dei dati: a gennaio 2021 si sono registrati 5.015 nati in meno rispetto al gennaio 2020; a febbraio si sono registrati 2.556 nati in meno rispetto al febbraio 2020; e marzo si sono registrati 1.184 nati in più rispetto al marzo 2020. In termini percentuali: meno 14 per cento a gennaio 2021, meno 8 per cento a febbraio 2021, più 3,7 per cento a marzo 2021 rispetto ai corrispondenti mesi del 2020. Un caso? Certo, non impossibile. Ma piuttosto improbabile. La successione è chiara: i concepimenti nel profondo lockdown sono molti di meno, la perdita si dimezza nel primo mese dopo il lockdown e diventa un aumento dei concepimenti a giugno 2020, quando appare chiaro che il peggio è passato e che si può tornare a vivere.

